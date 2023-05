Serie A, tutte le ‘sanzioni’: 6 calciatori squalificati e 2 allenatori, Juve nei guai!

CalcioWeb

La 35ª giornata del campionato di Serie A ha fornito indicazioni importantissime per le zone alte e basse della classifica. Il Napoli, già sicuro dello scudetto, è stato sconfitto dal sempre più sorprendente Monza con il punteggio di 2-0. Continua la marcia della Juventus, in grado di vincere in casa contro la Cremonese.

Gravissimo passo falso del Milan, il ko in trasferta contro lo Spezia rischia di condizionare la corsa Champions League. Grande prestazione dell’Inter in casa con il Sassuolo. La Roma non è andata oltre il pareggio contro il Bologna, solo 2-2 per la Lazio contro il Lecce. Vittorie casalinghe di Salernitana e Fiorentina contro Atalanta e Udinese, colpo in trasferta del Torino a Verona.

Gli squalificati in Serie A

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 16 maggio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MONZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, alcuni contenitori di piccole dimensioni vuoti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, un petardo e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

NASCIMENTO FRANCA Rodrigo (Udinese): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, reiterando tale atteggiamento al rientro negli spogliatoi.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

BONAVENTURA Giacomo (Fiorentina): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMIAN ADOU Kelvin (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BANDA Lameck (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DA SILVA Danilo Luiz (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DEL ROSSO Fabrizio (Lecce): per avere, al 47° del secondo tempo, impedito la veloce ripresa del giuoco.

LORIERI Fabrizio (Spezia): per avere, al 35° del secondo tempo, impedito la veloce ripresa del giuoco.