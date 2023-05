Primo ko del Napoli scudettato: il Monza continua a stupire e si impone 2-0

CalcioWeb

Per il Napoli Campione d’Italia arriva la prima sconfitta dopo la festa scudetto. Normale abbassare i giri del motore dopo uno straordinario successo e senza ormai alcun reale obiettivo da qui a fine stagione. Quarto ko stagionale per il Napoli dopo quelli arrivati contro Milan, Inter e Lazio. Un successo che impreziosisce ancor di più la stagione del Monza, inaspettata anche per le più rosee previsioni di inizio stagione.

La squadra di Raffaele Palladino continua a stupire e si prende il 13° successo stagionale che vale quota 49 punti in classifica e l’8° posto condiviso con Fiorentina e Torino. Decisive le reti di Dany Mota al 18’ minuto e dell’ex Petagna al 53’. Il Monza, sull’obiettivo di inizio stagione, ovvero la salvezza tranquilla, vanta ben 19 punti (Verona e Spezia ferme a 30) con 3 giornate al termine. Una stagione ampiamente positiva per il club di Silvio Berlusconi.

Classifica Serie A

Napoli 83 (C) Juventus 66 Inter 66 Lazio 65 Milan 61 Roma 58 Atalanta 58 Fiorentina 49 Monza 49 Torino 49 Bologna 46 Udinese 46 Sassuolo 44 Empoli 38 Salernitana 38 Lecce 32 Verona 30 Spezia 30 Cremonese 24 Sampdoria 17 (R)