Serie A, arrivano le squalifiche: fermati 8 calciatori e un allenatore

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo sulla 33ª giornata del campionato di Serie A. La stagione è arrivata nella fase decisiva per le zone alte e basse della classifica, è iniziata una vera e propria bagarre alle spalle del Napoli. Sono addirittura sei le squadre in corsa per i tre posti Champions. Tornano al successo Juventus e Lazio, in grado di superare rispettivamente Lecce e Sassuolo.

Grandissima prestazione dell’Inter sul campo dell’Hellas Verona, il risultato di 0-6 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Non si ferma la corsa dell’Atalanta, 3-2 contro lo Spezia. Brutta prestazione del Milan e passo falso in zona Champions League, la squadra di Pioli non è andata oltre l’1-1 contro la Cremonese. Blitz del Torino sul campo della Sampdoria, 3-3 tra Salernitana e Fiorentina.

Le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 maggio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, intonato un coro becero di denigrazione territoriale nei confronti di altra tifoseria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette d’acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

PICKEL Charles Monginda (Cremonese): per avere, al 50° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un pugno al volto un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMIONE Bruno (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CELIK Mehmet Zeki (Roma): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRADARIC Domagoj (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARTINEZ QUARTA Lucas (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAREDES Leandro Daniel (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SINGO Wilfried (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZORTEA Nadir (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA; GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE)

PALLADINO Raffaele (Monza)