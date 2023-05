Serie B, un’altra stangata: pesante penalizzazione e classifica ribaltata!

CalcioWeb

Continuano ad arrivare penalizzazioni nel campionato di Serie B e la classifica cambia ancora. La stagione entra nella fase decisiva e sono arrivate nuove indicazioni per le zone alte e basse della classifica. E’ matematica la promozione del campionato di Serie A del Frosinone, la squadra di Grosso è stata protagonista di una stagione di altissimo livello. Pronto a festeggiare anche il Genoa, autore di un rendimento fantastico con Gilardino in panchina. Poi è bagarre per i posti playoff con tante squadre in corsa per l’obiettivo.

Al terzo posto il Bari, poi Sudtirol, Parma, Cagliari e Pisa. In corsa anche Reggina, Ascoli, Venezia e Palermo. La classifica è cortissima e non sono da escludere sorprese. Nel frattempo la graduatoria cambia ancora: dopo i -3 punti la Reggina è stata punita con altri 4 punti.

La penalizzazione alla Reggina

“Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha sanzionato la Reggina 1914 (Serie B) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore del club Paolo Castaldi.

La società, già sanzionata dal TFN con 3 punti di penalizzazione il 17 aprile scorso, era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica”, si legge nel comunicato ufficiale. La squadra amaranto scivola in classifica e anche la permanenza è tornata in dubbio. La squadra di Filippo Inzaghi avrà bisogno almeno di un’altra vittoria nelle ultime giornate per evitare problemi.

LA NUOVA CLASSIFICA

1- FROSINONE 71 IN SERIE A

2- GENOA 67

3- BARI 61

4- SUDTIROL 54

5- PARMA 52

6- CAGLIARI 51

7- PISA 46

8- ASCOLI 46

9- VENEZIA 45

10- PALERMO 45

11- MODENA 44

12- COMO 43

13- TERNANA 43

14- REGGINA 42

15- CITTADELLA 38

16- BRESCIA 38

17- COSENZA 38

18- PERUGIA 36

19- SPAL 35

20- BENEVENTO 32