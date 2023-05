Serie B, tutti gli squalificati: out 16 calciatori e un allenatore

CalcioWeb

E’ sempre più alta l’attesa in vista dell’ultima giornata del campionato di Serie B, sono in arrivo altri verdetti. Genoa e Frosinone continuano a festeggiare la promozione in massima categoria, il Bari ha confermato il terzo posto dopo il successo contro la Reggina. Il Venezia continua l’ottimo momento, 3-2 contro il Perugia. Colpo del Parma sul campo della Spal, grande vittoria del Cagliari contro il Palermo. E’ bagarre per gli ultimi posti playoff e retrocessione.

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 16 maggio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. SPAL per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa quattro minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AGAZZI Davide (Ternana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BANI Mattia (Genoa): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CASASOLA Tiago Matias (Perugia): per avere, al 44° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto veementemente alle spalle l’allenatore della squadra avversaria.

MARCONI Ivan (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VAISANEN Sauli Aapo (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CITTADINI Giorgio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CRISETIG Lorenzo (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HRISTOV Petko Rosenov (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KASTRATI Elhan (Cittadella): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

LETIZIA Gaetano (Benevento): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MAITA Mattia (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

MARIN Marius Mihai (Pisa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

MASUCCI Gaetano (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MORUTAN Olimpiu Vasile (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NASTI Marco (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PERTICONE Romano (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VANOLI Paolo (Venezia): per avere, al 37° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale.

d) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LEONETTI Giuseppe (Pisa): per avere, al 25° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.