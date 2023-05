Matias Soulé cambia maglia a giugno: la nuova sfida dell’argentino

CalcioWeb

Matias Soulé è considerato uno dei principali talenti, attualmente gioca nel campionato di Serie A con la maglia della Juventus e le prestazioni in stagione sono state dai due volti. E’ ancora un calciatore molto giovane e l’intenzione del club bianconero è quella di regalare all’argentino un’esperienza in prestito in una squadra del massimo campionato italiano per giocare con continuità.

Si tratta di un calciatore argentino classe 2003 in grado di disimpegnarsi in diversi ruoli dell’attacco, da esterno d’attacco a destra a trequartista. Nato in Argentina, è in possesso del passaporto italiano per le sue origini. E’ dotato di una qualità sopra la media e con un dribbling in grado di creare la superiorità numerica. Si è dimostrato pericoloso anche da palla ferma, soprattutto da calcio d’angolo o punizioni.

Cresciuto nelle giovanili di Kimberley e Velez, la prima vera esperienza è stata alla Juventus Next Gen. Il rendimento è stato di altissimo livello, tanto da attirare anche le attenzioni di Massimiliano Allegri. Entra a pieno ritmo in prima squadra e si conferma un calciatore di grande qualità. Il contratto di Soulé alla Juventus è stato blindato fino al 2026 e il club bianconero è indirizzato alla cessione in prestito per la stagione 2023/2024.

La nuova squadra di Soulé

E’ già arrivata una prima offerta interessante alla Juventus. Matias Soulé è finito nel mirino del Genoa, alla ricerca di calciatori di categoria dopo la bella promozione in Serie A. Il club rossoblu inizia a sondare il mercato alla ricerca del giusto mix tra giovani ed esperti. La squadra sarà guidata da Alberto Gilardino, un allenatore emergente in grado di portare la squadra in Serie A.

L’idea del Genoa stuzzica molto Soulé, alla ricerca di giocare con continuità in una squadra in lotta per la salvezza. La trattativa è stata impostata e una decisione definitiva è attesa a stretto giro di posta.