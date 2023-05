“Ali e stivali”, Spalletti risponde su De Laurentiis: indizi sul futuro del Napoli

CalcioWeb

“Tarpare le ali? Non lo so, dovete chiederlo a lui, questa cosa non è inerente a quello che ci siamo detti a cena con il presidente. Io da quella sera lì ho chiarito tutto, la società dirà ciò che ci siamo detti“. Luciano Spalletti commenta con queste parole, alla vigilia della partita contro l’Inter, il suo rapporto con Aurelio De Laurentiis.

L’allenatore Campione d’Italia viene dato, negli ultimi giorni, più lontano dal Napoli proprio in seguito a un raffreddamento dei rapporti con il presidente. “Per quello che avrò da fare io ci vogliono un paio di stivali, senza ali“, ha aggiunto Spalletti facendo chiarezza sul proprio futuroE sul futuro: “non c’è necessità di trattativa e non è vero che ho rifiutato aumenti di stipendio. Non ho nemmeno ricevuto offerte: è falso, io non aspetto altre squadre“.