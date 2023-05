Spareggio Verona-Spezia, incubo o ultima speranza? Regolamento e possibile data

CalcioWeb

La 37ª giornata del campionato di Serie A ha fornito nuove importanti indicazioni. E’ già tutto deciso per le squadre qualificate alla prossima Champions League: Napoli, Lazio, Inter e Milan. Per quanto riguarda la zona Europa e Conference è ancora tutto aperto, a 90 minuti dal termine. In zona Europa League l’Atalanta occupa la quinta posizione con 61 punti, poi la Roma con 60 punti e la Juventus a 59 punti.

In arrivo anche l’ultimo verdetto in zona retrocessione. Già in Serie B Cremonese e Sampdoria, il Lecce è matematicamente salvo dopo il colpo sul campo del Monza. Per il terzultimo posto è testa a testa tra Verona e Spezia, appaiate a 31 punti.

Il calendario a confronto

Ultimi 90 minuti di fuoco per decidere l’ultima squadra retrocessa in Serie B. Trasferte sulla carta proibitive per Verona e Spezia, rispettivamente contro Milan e Roma, con la variante delle motivazioni. I rossoneri sono già sicuri della qualificazione in Champions League con l’obiettivo di giocarsi il terzo posto con l’Inter, attualmente due punti sopra. La Roma dovrà mantenere il piazzamento Europa League sulla Juventus, attualmente i giallorossi sono in vantaggio di un solo punto. La squadra di Mourinho è concentrata sulla finale di Europa League di mercoledì contro il Siviglia.

Spareggio Verona-Spezia, incubo o ultima speranza?

Il nuovo regolamento prevede lo spareggio in zona salvezza in caso di arrivo a pari punti. Attualmente Verona e Spezia occupano il terzultimo posto con 31 punti e la possibilità dello spareggio è concreta.

Il regolamento è stato già definito. In caso di arrivo a pari punti non si terrà conto dei risultati negli scontri diretti o la differenza reti. Lo spareggio sarà in gara unica e in campo neutro e in caso di parità al 90′, non si procederà con i tempi supplementari, ma si andrà direttamente ai calci di rigore. Una probabile data, ancora non ufficializzata, è quella di domenica 11 giugno.