Lo Spezia piega il Milan: rossoneri sempre più lontani dal 5° posto

La 35ª giornata di Serie A non sorride al Milan. I rossoneri di Pioli, dopo la sconfitta in Champions League contro l’Inter, hanno incassato oggi un’altra pesante sconfitta.

Al Picco sono stati i padroni di casa dello Spezia a portare a casa 3 punti preziosi, fondamentali in zona salvezza, portandosi a 30 punti, confermandosi in 18ª posizione. Resta fermo in 5ª posizione, a 61 punti, invece il Milan, allontanandosi sempre più dal quinto posto.

Solo dopo 75′ minuti i padroni di casa hanno sbloccato il match con una rete di Wisniewsi, all’86’, poi, Esposito ha chiuso definitivamente i giochi con la rete del raddoppio. I rossoneri hanno avuto diverse occasioni, con Tonali che ha colpito un palo nel primo tempo e Hernandez e Brahim vicini al gol nel secondo.