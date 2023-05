Un sudcoreano in Serie A, blitz per Kangin Lee: c’è l’intesa triennale

CalcioWeb

Ancora una grande sorpresa sul fronte calciomercato in Serie A, la sessione è pronta ad entrare nel vivo e tante squadre valutano le mosse per la prossima stagione. Il campionato italiano è nella fase finale e la situazione è più chiara dopo la penalizzazione della Juventus. Alle spalle di Napoli e Lazio, le favorite per gli ultimi due posti Champions sono Inter e Milan.

Le due squadre di Milano sono state protagoniste anche in Champions League, in particolar modo i nerazzurri sono concentrati in vista dell’ultimo atto contro il Manchester City. Le dirigenze iniziano ad operare sul fronte trattative ed un calciatore pronto a sbarcare nel campionato di Serie A è Kangin Lee, un giocatore sudcoreano considerato di grande talento.

Chi è Kangin Lee e la prossima squadra

Lee Kang-in, meglio conosciuto come Kangin Lee, è un calciatore sudcoreano, centrocampista del Maiorca e della Nazionale sudcoreana. E’ un trequartista mancino in grado di disimpegnarsi anche da esterno a destra e a sinistra, i moduli preferiti sono il 4-3-3, il 4-2-3-1 e il 4-3-1-2. Si tratta di un calciatore di fantasia, rapido e con una grande visione di gioco.

E’ un calciatore prezioso sotto l’aspetto dell’assist ed è dotato di un ottimo tiro. Per caratteristiche è stato paragonato a Ben Arfa. Cresciuto nelle giovanili del Valencia, il rendimento con la seconda squadra è stato subito positivo. Viene promosso in prima squadra e si conferma un calciatore prezioso. Nel 2021 passa al Maiorca e diventa un protagonista della compagine spagnola. Adesso è pronto per il definitivo salto di qualità, in Italia. Il sudocoreano è in trattativa avanzata con il Milan, alla ricerca di un calciatore in grado di sostituire De Ketelaere.

Il club rossonero ha messo sul piatto un triennale a cifre interessanti. Il contratto di Kangin Lee con la maglia del Maiorca è in scadenza nel 2025, la valutazione è di 15 milioni di euro ma il Milan spera di strappare il sì per 10 milioni.