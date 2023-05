Terremoto Bayern: arrivano licenziamenti durante la festa per il titolo

CalcioWeb

Situazione veramente paradossale in casa Bayern Monaco, prima la vittoria a sorpresa del titolo poi i licenziamenti. Il passo falso casalingo del Borussia Dortmund è stato decisivo per la vittoria del titolo, la squadra di Tuchel ha trovato il gol del successo nei minuti finali contro il Colonia.

E’ scoppiata la festa per il traguardo raggiunto, poi il giallo dei licenziamenti. Il club tedesco ha deciso di sollevare dall’incarico l’amministratore delegato Oliver Kahn e il direttore sportivo Hasan Salihamidzic. I motivi dei ribaltoni non sono stati ancora comunicati e potrebbero riguardare le difficoltà riscontrare in stagione e il cambio in panchina tra Julian Nagelsmann e Thomas Tuchel.

“Oliver Kahn non è più amministratore delegato dell’FC Bayern München AG. Verrà ricoperta anche la posizione del direttore sportivo Hasan Salihamidžic. Lo ha deciso il consiglio di sorveglianza dei campioni tedeschi. Jan-Christian Dressen, 55 anni, subentrerà a Kahn. Il successore di Hasan Salihamidžic è ancora in fase di definizione”, si legge sul sito ufficiale.

“Mi sarebbe piaciuto festeggiare il titolo con voi, mi è però stato proibito”, le parole di Oliver Kahn pochi minuti dopo il fischio finale.