Non solo Messi, i tifosi sotto casa di Neymar: il Psg è a pezzi | VIDEO

Il Psg è una vera e propria polveriera. I tifosi continuano la pesantissima contestazione e dopo Leo Messi è stato preso di mira anche Neymar. La stagione della squadra francese non è stata considerata all’altezza, la compagine di Galtier si appresta a vincere la Ligue 1 ma il rendimento in Champions non è stato considerato all’altezza. L’obiettivo principale in stagione è fallito troppo presto ed è diventato un vero incubo per i tifosi.

Il comportamento di Messi ha fatto infuriare i tifosi, l’argentino è stato sospeso dal club dopo un viaggio non autorizzato e l’addio al termine della stagione è inevitabile. Molto probabile il divorzio anche con Neymar, considerato un altro responsabile della brutta stagione.

Il blitz dei tifosi

Sui social sono diventati virali alcuni video della contestazione contro il calciatore brasiliano. I supporter del Psg si sono presentati nei pressi della villa di Neymar: “vattene, vattene”.

E’ il coro dei tifosi che lascia pochi dubbi sul clima in casa Psg e sul futuro dell’attaccante.

🚨 PSG fans went to Neymar’s house to demand he leaves the club. 👀 🗣️ “Neymar, get out! Neymar, get out!” (🎥 @parisientimes)pic.twitter.com/RJjZdTfo3s — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 3, 2023