Tragedia ad Amsterdam: calciatore italiano trovato morto in un canale

Una tragedia ha sconvolto il mondo del calcio. E’ un vero e proprio giallo ad Amsterdam per la morte di Gabriele Gallani, ultimo capitano del Team Traversetolo, il 24enne è stato trovato senza vita in un canale e le cause del decesso sono ancora tutte da chiarire.

Il calciatore si trovava nella città olandese per un viaggio e il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella notte tra venerdì e sabato all’interno di un canale. I soccorritori sono arrivati sul posto per la segnalazione della caduta di un uomo in acqua. Il calciatore è morto in ospedale poco dopo il trasporto.

“Un turista italiano, caduto in un canale nel centro di Amsterdam, è morto poche ore dopo in un ospedale della zona”, ha confermato sabato la polizia. Il giovane sarebbe dovuto tornare in Italia per giocare con la sua squadra una partita decisiva in casa de Il Cervo.

“Incredibile! Stentiamo ancora a crederci! Gabriele Gallani Ventiquattrenne giocatore del team Traversetolo ed ex capitano della Piccardo juniores Cresciuto nella scuola calcio Tricolore Reggiana È morto improvvisamente ieri. “Un ragazzo splendido, sono sconvolto!”, dice il suo ex allenatore Mario Tavaglione, “amato da tutti. Sono vicino alla mamma, al papà e al fratello Fabio. Insieme ai suoi ex compagni di tante partite e a tutta la Tricolore Reggiana Lo ricorderemo sempre”, il messaggio sulla pagina Facebook.