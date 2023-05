Udinese-Napoli, il prefetto Palomba svela l’orario della partita

CalcioWeb

La festa scudetto del Napoli è stata rimandata, la squadra di Luciano Spalletti non è andata oltre il pareggio nel match del campionato di Serie A contro la Salernitana. L’attaccante Dia ha rovinato i piani degli azzurri, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 dopo l’iniziale vantaggio di Olivera.

Il Napoli potrebbe festeggiare già mercoledì o giovedì. La Lazio, in casa contro il Sassuolo, dovrà vincere per rinviare ulteriormente la festa scudetto della squadra di Spalletti. Tutto è comunque nelle mani del Napoli, campione d’Italia già giovedì con almeno un pareggio in trasferta contro l’Udinese.

E’ andata in scena in prefettura una riunione sulla festa scudetto del Napoli. Il prefetto Palomba ha ufficializzato l’orario della partita: “si gioca alle 20.45”. Le anticipazioni sull’anticipo alle 18.00 non hanno trovato conferma.