Wanda Nara in accappatoio, la reazione scatenata di Icardi | FOTO

Icardi e Wanda Nara sono sempre più chiacchierati, in particolar modo la storia d’amore è seguita sui profili social. Il calciatore ha ritrovato la serenità dentro e fuori dal campo e i risultati sono sempre più importanti. Il calciatore del Galatasaray si prepara per le ultime partite della stagione con l’obiettivo di raggiungere i migliori risultati. A tenere banco è anche il futuro del calciatore, non è da escludere un altro trasferimento e un ritorno in Serie A.

Nel frattempo la relazione con Wanda Nara continua a tenere banco. Dopo un periodo di crisi, la showgirl e il calciatore sono tornati insieme e la crisi è ormai alle spalle. Sui social continuano ad aggiornare sulla storia d’amore e in particolar modo l’argentina si conferma sempre più scatenata.

Negli ultimi minuti Wanda Nara ha pubblicato una foto in accappatoio. La showgirl è sempre bellissima e mette in mostra le forme. La reazione di Mauro Icardi non è passata inosservata, il calciatore ha commentato la foto con due emoticon, una che ‘sbava’ e l’altra da vero innamorato.