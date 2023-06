Accadde oggi, spareggio scudetto ‘del miliardo’: ma la Rai mandò in onda l’Orso Yoghi

CalcioWeb

È il 7 giugno 1964, la Capitale ribolle non solo per le temperature ormai estive, ma anche perchè di lì a poco ci sarà lo spareggio scudetto fra il Bologna di Fulvio Bernardini e l’Inter di Helenio Herrea. La partita verrà ribattezzata come “lo spareggio del miliardo“, visto che a Roma arrivarono circa 40.000 tifosi con una spesa di circa 25.000 lire a testa (un miliardo complessivo, ndr).

Seppur la partita mettesse in palio il titolo, la performance sul terreno di gioco fu tutt’altro che indimenticabile. Il caldo si fa sentire, ritmi bassi, Suarez soffre la marcatura di Fogli, Facchetti, Mazzola e Corso non riescono a incidere. E il Bologna ne approfitta.

Al 75′ una punizione deviata da Facchetti batte Sarti, per le regole dell’epoca venne assegnato autogol, oggi sarebbe una marcatura di Fogli. All’83’ il raddoppio firmato da Nielsen che, 23 anni dopo l’ultima volta, assegna lo scudetto al Bologna.

L’Orso Yoghi

Di tutto quanto abbiamo raccontato gli italiani non videro nulla in tv. Nonostante l’importanza della partita e lo scudetto in ballo, la Rai decise di tenere fede al proprio palinsesto televisivo dando spazio alla Tv dei Ragazzi. Ecco dunque che al posto dei campioni di Bologna e Inter gli italiani videro l’Orso Yoghi e Lassie.

Il tabellino di Bologna-Inter 2-0

Bologna: Negri, Furlanis, Pavinato, Tumburus, Janich, Fogli, Perani, Bulgarelli, Nielsen, Haller, Capra.

Allenatore: Bernardini.

Inter: Sarti, Burgnich, Facchetti, Tagnin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Milani, Suarez, Corso.

Allenatore: Herrera.

Marcatori: 75′ aut. Facchetti, 83′ Nielsen