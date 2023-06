Allegri, l’Arabia è più vicina: rilancio (forse decisivo) da 100 milioni!

CalcioWeb

Le ultime voci sul possibile addio di Massimiliano Allegri alla Juventus iniziano a trovare conferma. Il club bianconero è reduce da una stagione molto deludente, in campionato e Europa. Le critiche nei confronti del tecnico sono state furiose e di sicuro non sono state apprezzate dal tecnico livornese.

La Juventus ha chiuso la stagione in Serie A con la qualificazione in Conference League e il percorso è stato condizionato dalla penalizzazione. Pessimo il rendimento in Europa tra Champions e Europa League.

Il futuro di Allegri

Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere in Arabia Saudita. E’ andato in scena un altro assalto dell’Al Hilal, forse quello decisivo. Le cifre sul piatto sono altissime: un triennale di 30 milioni di euro a stagione più 10 milioni alla firma. Il tecnico è sempre più indirizzato ad accettare.

La Juventus ha già bloccato il possibile sostituto: Igor Tudor, reduce dall’esperienza al Marsiglia. Sullo sfondo anche il nome di Antonio Conte.