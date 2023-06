Allegri in Arabia? I tifosi sul piede di guerra: “non lo vogliamo” | FOTO

CalcioWeb

Sono in corso valutazioni sul futuro di Massimiliano Allegri, nel mirino di due club in Arabia Saudita. La stagione sulla panchina della Juventus non è stata di certo positiva e il tecnico bianconero è stato criticato pesantemente anche dai tifosi. Il livornese è legato da altri due anni di contratto con la Juventus a cifre altissime e l’eventuale addio è legato alla decisione dell’allenatore.

Nelle ultime ore sono arrivate due offerte molto interessanti dal punto di vista economico, una dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e una dell’Al Hilal. Il livornese non ha chiuso completamente la porta, deluso dalle ultime critiche sul percorso alla Juventus.

I dubbi in Arabia Saudita

Su Twtter è diventato virale #جمهور_الهلال_يرفض_اليغري e può essere tradotto con “i tifosi dell’Al Hilal rifiutano Allegri”. Il motivo riguarda le caratteristiche di gioco proposte da Allegri, prettamente difensive. L’Al Hilal punta la vittoria del campionato e l’attuale tecnico della Juve non è considerato il profilo ideale.

عندك دعم تاريخي و آخر ما وصلت له اليغري والله شي ما يستوعبه العقل !!

هذا المدرب في يوم من الأيام قال :

“اذا كنت تبحث عن المتعة فأذهب الى السيرك 🙆🏻‍♂️!!” طريقة لعبه دفاعية بحتة هذا والله ما يناسب الهلال ولا حتى ١٪ 😕!!#جمهور_الهلال_يرفض_اليغري .. pic.twitter.com/uRVx3akrUB — وائل كاريُّو 🥈 (@Hfc_c19) June 10, 2023