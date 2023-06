Pirlo torna in Italia, c’è l’accordo! I dettagli del contratto

CalcioWeb

La notte ha portato indubbiamente consiglio alla Sampdoria. La società blucerchiata, retrocessa dopo una stagione complicata dal punto di vista sportivo e finanziario, è passata di mano, da pochi giorni, da Massimo Ferrero al duo Radrizzani-Manfredi. Primo step, ripartire da un nuovo allenatore.

Nella serata di ieri la rottura delle trattative con Fabio Grosso, fresco di promozione in Serie A con il Frosinone e primo nome sulla lista del dopo Stankovic. Come detto, nella notte la decisione.

La scelta

Il nuovo allenatore della Sampdoria sarà Andrea Pirlo, per lui un contratto importante: un biennale con opzione per il terzo anno. L’ex allenatore di Juventus e Karagumruk ripartirà dalla Serie B, con una delle principali candidate al salto di categoria, con l’obiettivo di tornare subito in Serie A. Battuta la concorrenza di Davide Farioli, candidato che fino a ieri sembrava favorito per la panchina doriana.