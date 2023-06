L’arbitro Taylor aggredito dai tifosi della Roma: “ammazzatelo” e vola una sedia | VIDEO

CalcioWeb

Un bruttissimo episodio avvenuto presso l’aeroporto di Budapest. Protagonista, suo malgrado, l’arbitro Taylor, fischietto della finale di Europa League fra Siviglia e Roma. Il direttore di gara è stato riconosciuto dai tifosi giallorossi pronti per imbarcarsi per fare ritorno in Italia.

Sono piovuti insulti, minacce e cori nei confronti dell’arbitro Taylor che è stato scortato dagli agenti presso un’area privata. Il suo passaggio in mezzo alla folla, con la famiglia al seguito, è stato ricco di tensione. Diversi i tifosi che hanno provato a raggiungerlo. Uno gli ha anche tirato una sedia ‘parata’ da uno degli agenti di sicurezza.

