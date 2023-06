Arrestato Belfodil, tentato omicidio sulla sorellina di 15 anni

CalcioWeb

Dalla Francia arriva una notizia a dir poco clamorosa. “Le Parisien”, citando fonti della polizia francese, riporta l’arresto di Ishak Belfodil, calciatore algerino visto in Italia con le maglie di Inter, Parma, Bologna e Livorno. Il calciatore sarebbe stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio ai danni della sorellina di 15 anni che mostrava segni di strangolamento. La ragazza, al momento, non ha sporto denuncia.

La ricostruzione

Belfodil si sarebbe trovato in vacanza nella casa di famiglia vicino Parigi e avrebbe litigato con la sorella. In questo momento il calciatore dell’Al Gharafa si trova in custodia presso il comando di polizia di Élancourt, nella regione parigina. Sono ancora in corso le indagini degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. L’ufficio del procuratore di Versailles ha 48 ore per prendere una decisione sul calciatore e su come procedere dal punto di vista giudiziario.