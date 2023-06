Azipilicueta prepara il biglietto per l’Italia: il difensore verso la Serie A

CalcioWeb

Il calciomercato entra sempre più nel vivo e le sorprese sono dietro l’angolo. Le big iniziano a fare sul serio ed è già partita la corsa al Napoli campione d’Italia. In particolar modo sono attivissime in entrata e uscita Inter e Milan, alla ricerca di calciatori all’altezza considerando le probabili partenze.

Un calciatore destinato al trasferimento in Serie A è Cesar Azpilicueta, difensore spagnolo del Chelsea classe 1989. Si tratta di un vero e proprio jolly in difesa, in grado di disimpegnarsi in diversi ruoli della retroguardia: terzino sia a destra che a sinistra e nel ruolo di centrale. E’ un calciatore molto veloce, abile nel cross e nel dribbling. Cresciuto nelle giovanili dell’Osasuna, la prima vera esperienza è stata con i ‘grandi’ del club spagnolo. Nel 2010 il passaggio all’Olympique Marsiglia, poi il definitivo salto di qualità al Chelsea e le presenze in Nazionale spagnola.

L’arrivo in Italia

Cesar Azpilicueta prepara il biglietto per l’Italia. E’ ai dettagli, infatti, la trattativa per il passaggio all’Inter, alla ricerca di un nuovo difensore dopo l’addio di Skriniar.

Il 33enne è legato ai Blues dal contratto fino al 2024 e l’addio è praticamente certo. I nerazzurri hanno bloccato l’arrivo dello spagnolo e l’intesa con il calciatore è stata già raggiunta. Potrebbe rientrare in una maxi operazione con i Blues.