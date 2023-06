Balotelli si consola dopo la retrocessione: SuperMario torna in Italia

CalcioWeb

Mario Balotelli è reduce dalla delusione con la maglia del Sion, dal punto di vista personale e di squadra. Il rendimento dell’attaccante italiano non è stato all’altezza e si è appena conclusa forse la stagione peggiore della carriera dell’attaccante. Il Sion è retrocesso nel campionato svizzero e il rendimento è stato pessimo. Dopo le prospettive di inizio stagione la squadra è crollata, Balotelli non è stato in grado di mettere in mostra l’enorme talento e nelle ultime partite non è stato schierato in campo.

Il Sion è stato sconfitto nello spareggio retrocessione e al fischio finale si è scatenata la reazione dei tifosi. Il più criticato è stato proprio Balotelli, considerato il calciatore più forte della squadra ma contestato per l’atteggiamento dentro e fuori dal campo. Le qualità tecniche e fisiche dell’attaccante non sono assolutamente in discussione, potenzialmente è uno dei calciatori italiani più forti.

Classe 1990, la prima parte della carriera è stata entusiasmante. Indossa le maglie di Inter, Manchester City, Milan e Liverpool. Poi le buone esperienze con Marsiglia e Nizza, infine l’evidente calo con Brescia, Monza, Adana e Sion. E’ stato un grande protagonista anche della Nazionale italiana, adesso è uscito dai radar del Ct Mancini.

Balotelli pronto al ritorno in Italia

E’ finita l’avventura di Balotelli con la maglia del Sion, il club svizzerro è deluso dal rendimento dell’ex Milan e lo stesso attaccante non è riuscito ad ambientarsi nel nuovo campionato. SuperMario è pronto a tornare a casa e continuano i contatti per il passaggio al Palermo in Serie B.

L’ex Milan e Inter non ha mai nascosto la volontà di chiudere la carriera in rosanero e sembra finalmente arrivato il momento. Il club ha fallito sul più bello la qualificazione ai playoff e non potrà permettersi altri errori. La prima mossa è stata la conferma di Matteo Brunori, uno dei migliori attaccanti della Serie B. Il 28enne ha appena rinnovato fino al 2027 e potrebbe formare una coppia devastante con Balotelli.