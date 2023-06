Bari-Cagliari, il San Nicola è uno spettacolo: coreografia da brividi | VIDEO

CalcioWeb

E’ in corso Bari-Cagliari, sfida di ritorno dei playoff per la promozione in Serie A. Dopo l’1-1 dell’andata, le squadre sono in campo al San Nicola per la sfida di ritorno. Presenti allo stadio oltre 58.000 spettatori, pronti a trascinare la squadra di Mignani verso la promozione.

Inizio positivo per la squadra di Ranieri, chiamata a vincere nell’arco dei 90 minuti per ottenere la promozione. Il Bari, invece, è forte di due risultati su tre. Spettacolo incredibile allo stadio, la coreografia dei padroni di casa è fantastica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Bari (@sscalciobari)