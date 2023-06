Bayern Monaco-Vlahovic, l’offerta alla Juve: 50 milioni + contropartita

CalcioWeb

Il Bayern Monaco continua a fare la spesa in Italia e si prepara a piazzare due colpi importanti sul fronte calciomercato. L’ultima stagione non è stata di certo positiva, la vittoria della Bundesliga è arrivata solo grazie al passo falso del Borussia Dortmund nell’ultima giornata e il percorso in Champions League non è stato positivo.

Il club tedesco ha deciso di affidarsi al tecnico Tuchel e le parti sono in contatto per programmare la prossima stagione. E’ ad un passo l’arrivo di Kim, difensore del Napoli protagonista di una stagione da stropicciarsi gli occhi. Il club tedesco è pronto al pagamento della clausola rescissoria e anche la trattativa con il calciatore è in fase avanzata.

Bayern Monaco, anche Vlahovic

Per l’attacco il nome in pole è quello di Dusan Vlahovic, autore di una stagione ben al di sotto delle aspettative. Il serbo è uno dei migliori centravanti in circolazione e alla Juventus non è riuscito ad esprimere il potenziale. Il rapporto con Allegri non sembra idilliaco e la conferma del tecnico potrebbe spingere l’ex Fiorentina all’addio.

Il Bayern Monaco fa sul serio e ha messo sul piatto una cifra interessante: 50 milioni di euro più il cartellino di Pavard. La valutazione dei bianconeri è di 80 milioni di euro e un rilancio del club tedesco dovrebbe avvicinare alla fumata bianca.

Pavard è un calciatore di sicuro valore per il campionato di Serie A. Si tratta di un terzino destro classe 1996 e in grado di giocare anche in posizione centrale. E’ un esterno completo, bravo in entrambe le fasi del gioco. La prima esperienza è stata al Lille 2, poi la promozione con i grandi. Si dimostra subito un calciatore affidabile. Nel 2016 l’arrivo in Germania, allo Stoccarda. E’ l’esperienza della consacrazione. Passa al Bayern Monaco e si mette in mostra anche per la Nazionale francese. Adesso potrebbe sbarcare in Serie A.