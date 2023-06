Berardi svuota l’armadietto: ‘snobba’ il Milan e firma in Serie A

CalcioWeb

Il campionato di Serie A del Sassuolo è andato ufficialmente in archivio, la squadra di Dionisi è stata protagonista di un rendimento di altissimo livello. Il club neroverde continua a ‘sfornare’ tanti talenti e si prepara ad un mercato da protagonista, in entrata e in uscita. Il gioiello è il centrocampista Davide Frattesi, nel mirino di tante squadre in Italia e all’estero.

Il calciatore con la valigia già in mano è Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo si è confermato uno dei migliori nel suo ruolo ed è finalmente arrivato il momento del definitivo salto di qualità. E’ un attaccante classe 1994, il ruolo naturale è quello di esterno destro ma è in grado di disimpegnarsi anche in altri ruoli dell’attacco. Di piede mancino, si è confermato decisivo nell’uno contro uno e la capacità principale è quella di saltare l’uomo e tirare in porta.

E’ uno specialista dei calci piazzati e si è dimostrato un calciatore con il fiuto per il gol. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, la svolta della carriera è arrivata grazie al Sassuolo. Trascina la squadra dentro e fuori dal campo.

La nuova squadra di Berardi

Domenico Berardi è legato con il Sassuolo dal contratto fino al 2027, le parti sono pronte ad incontrarsi per definire l’addio. Nelle ultime ore continuano a circolare voci sul contatto con il Milan di Stefano Pioli, una squadra alla ricerca di un attaccante considerando le probabili partenze, soprattutto quella di Brahim Diaz. La fumata bianca non è arrivata e nelle ultime si è verificato lo scatto decisivo di un’altra squadra qualificata in Champions, la Lazio.

Il club biancoceleste è stato protagonista di una stagione sorprendente e si è confermato come vice-Napoli. Berardi è un pupillo di Maurizio Sarri e il presidente Lotito è pronto ad un sacrificio economico, nelle casse dei neroverdi circa 25 milioni di euro.