La bomba di Pistocchi: “Allegri non sarà l’allenatore della Juve 2023/2024”

CalcioWeb

Una notizia clamorosa svelata dal giornalista Maurizio Pistocchi: “secondo quanto rivelato da una fonte diretta, Max Allegri NON sarà l’allenatore della Juventus 2023/2024”, si legge sul profilo Twitter. Il rendimento della squadra bianconera nell’ultima stagione non è stato all’altezza tra campionato, Champions, Europa League e Coppa Italia.

Il tecnico livornese è stato considerato uno dei principali responsabili e nel mirino è finito il gioco proposto in Italia e in Europa. La notizia del giornalista, ancora tutta da verificare, rischia di portare un vero e proprio scossone in casa bianconera.

Massimiliano Allegri è sempre nel mirino di alcuni club dell’Arabia Saudita, pronti a rilanciare l’offerta. In caso di ribaltone in panchina i nomi per la Juventus sono sempre quelli di Tudor e Antonio Conte. Secondo le ultime notizie della nostra redazione, invece, i bianconeri potrebbero inserirsi nella corsa a Simone Inzaghi.