Bonucci, secondo ‘tradimento’ alla Juventus: firma in Serie A!

Prove di addio tra Leonardo Bonucci e la Juventus. Il difensore è legato da un altro anno di contratto con i bianconeri ma non è più un calciatore indispensabile per Massimiliano Allegri e l’ingaggio pesa tantissimo per le casse del club. L’ultima stagione non è stata positiva e il rapporto con il tecnico bianconero è ormai ai minimi storici. Il difensore è stato schierato dal primo minuto da Roberto Mancini nella sfida di Nations League contro la Spagna e l’errore dopo pochi minuti è frutto di una condizione fisica precaria, dovuta al mancato utilizzo da parte di Massimiliano Allegri.

Sono in corso valutazioni sul futuro di Leonardo Bonucci e l’addio alla Juventus è sempre più probabile. L’obiettivo in testa di Leonardo Bonucci porta a Euro2024 per riscattare la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar. Lo juventino è stato un grandissimo protagonista della vittoria dell’Europeo e il gol in finale contro l’Inghilterra è ancora sotto gli occhi di tutti. Tanti club si sono messi in fila, dall’Arabia Saudita alla MLS ma al momento tutte le proposte sono state rispedite al mittente. L’intenzione di Bonucci è quella di giocare titolare in un top campionato ma soprattutto mettersi in mostra agli occhi di Roberto Mancini per Euro2024.

Bonucci ancora in Serie A

Leonardo Bonucci è un calciatore classe 1987, pilastro del passato della Juventus e della Nazionale italiana. Nel corso della carriera ha vinto 9 scudetti, 8 con la Juventus e uno con l’Inter, poi 4 Coppe Italia e 5 Supercoppe di Lega. Con la Nazionale italiana ha trionfato a Euro2021 e punta al prossimo Europeo per chiudere la carriera con un’altra soddisfazione. Il difensore è in contatto per disputare un’altra stagione in Serie A. Bonucci potrebbe concludere la carriera alla Lazio di Maurizio Sarri, suo ex allenatore. I biancocelesti sono alla ricerca di un difensore di esperienza e lo juventino offre ampie garanzie.

Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Inter, Treviso, Pisa, Bari e Juventus. Nel 2017 lascia i bianconeri e sposa il progetto del Milan ma il rendimento non è positivo. Torna alla Juventus e adesso potrebbe materializzarsi il secondo ‘tradimento’ ai bianconeri.