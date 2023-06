Botto dalla Nazionale spagnola: Fabian Ruiz torna in Serie A!

CalcioWeb

La Nazionale spagnola continua a confermarsi una squadra di grande talento, formata da calciatori in grado di fare la differenza in tantissimi club in Europa. La squadra di De la Fuente continua il nuovo progetto dopo le ultime delusioni e le prospettive sono interessanti. Il gruppo spagnolo è formato da calciatori di grandissimo talento in grado di rappresentare il futuro della Nazionale, il caso più importante è quello di Gavi del Barcellona.

Il calciomercato è pronto a decollare definitivamente e alcuni calciatori sono con la valigia in mano con la prospettiva di cambiare maglia a stretto giro di posta. Due calciatori destinati al ritorno in Serie A sono il centrocampista Fabian Ruiz e l’attaccante Alvaro Morata, protagonisti del passato rispettivamente con Napoli e Juventus.

Il futuro di Morata e Fabian Ruiz

La situazione di Alvaro ormai è chiara, le voci di rinnovo con l’Atletico Madrid non spaventato i club italiani. Lo spagnolo potrebbe tornare in Italia, anche in prestito e le piste sono sempre tre: il Milan, la Roma e il terzo ritorno alla Juventus. In primo piano dovrà essere definita la formula del trasferimento, poi sarà il calciatore a decidere la destinazione. La notizia più importante delle ultime ore riguarda il contatto tra bianconeri e Psg per Fabian Ruiz, vecchia conoscenza del campionato di Serie A per il passato al Napoli e pupillo del club bianconero e del tecnico Allegri.

L’ultima stagione in Francia non è stata positiva e il centrocampista è sul mercato. La valutazione economica è crollata e la Juvetus fiuta l’affare. L’ex Napoli è il nome in pole per sostituire Rabiot, sempre più vicino all’addio dopo la mancata qualificazione in Champions League.

Fabian Ruiz è un centrocampista centrale classe 1996, in grado di disimpegnarsi in diversi ruoli del centrocampo. Nel corso della carriera è stato schierato anche da mezzala e in posizione leggermente avanzata. E’ un calciatore duttile e di personalità, bravo negli inserimenti e con un ottimo tiro. Il suo punto di forza è la visione di gioco, in più è un calciatore ‘elegante’ in grado di far girare la squadra in fase di possesso. Cresciuto nelle giovanili del Betis, la prima esperienza è stata in prima squadra con il club spagnolo. Poi il prestito all’Elche e il ritorno al Betis. Nel 2018 si registra il definitivo salto di qualità in un club italiano, il Napoli. E’ protagonista di un rendimento di altissimo livello e nel 2022 passa al Psg. L’esperienza non è stata positiva, adesso la cessione e il ritorno in Serie A, alla Juventus.