Il Brasile in nero per la prima volta nella sua storia: il motivo

Il Brasile continua la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti con l’obiettivo di riscattare il risultato dell’ultimo Mondiale. La squadra è scesa in campo per la partita amichevole contro la Guinea e il risultato di 4-1 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Nel primo tempo le marcature di Joelinton e Rodrygo, nella ripresa Militao e Vinicius su calcio di rigore.

Per la prima volta nella storia il Brasile è sceso in campo con una maglia nera. Dopo essersi inginocchiata a inizio partita, la Seleçao ha giocato con questa divisa inedita, tornando alla tradizionale casacca verdeoro nella ripresa. Il motivo riguarda la lotta contro il razzismo ed i recenti episodi contro Vinicius. Proprio il calciatore del Real Madrid ha indossato la maglia nera numero 10.