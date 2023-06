Calciomercato, asse Napoli-Juventus: in due possono cambiare maglia

CalcioWeb

Le sorprese sono sempre dietro l’angolo, soprattutto quando si parla di calciomercato. Le trattative entrano nel vivo e le squadre del campionato di Serie A sono in contatto per ufficializzare le prime trattative. La squadra da battere è ancora il Napoli, alla ricerca delle prime certezze dopo l’addio di Luciano Spalletti e l’arrivo di Rudi Garcia. Sul fronte calciatori il primo con la valigia in mano è il difensore Kim e sull’attaccante Osimhen è stato fissato il prezzo di cessione: 150 milioni di euro.

Un’altra squadra destinata ad una mezza rivoluzione è alla Juvenuts. Il tecnico Massimiliano Allegri continua a rifiutare le offerte dall’Arabia Saudita e la conferma è sempre più probabile. E’ ad un passo l’arrivo di Weah, un calciatore in grado di garantire diverse soluzioni sulla fascia. A centrocampo i bianconeri sono in attesa della risposta di Rabiot sulla proposta di rinnovo e il nome in cima alla lista per il sostituto è quello di Milinkovic-Savic della Lazio.

Le trattative Juventus-Napoli

La conferma di Massimiliano Allegri rischia di condizionare anche il futuro di Federico Chiesa. L’attaccante della Nazionale italiana è uno dei migliori nel suo ruolo, ma non è riuscito ad imporsi con la maglia bianconera. L’ultima stagione non è stata entusiasmante e l’addio è sempre più probabile.

Il giornalista Paolo Paganini ha svelato una bomba sulla prossima destinazione di Chiesa: “Attenzione a questa settimana sull’asse Torino/Napoli. Tra domani e mercoledì Giuntoli si libera dal Napoli. Per Chiesa ci sono offerte dall’estero ma la pista Napoli (legata a Giuntoli) resta, tramite il suo procuratore, così come Zanoli alla Juventus”.

Chiesa è una soluzione per l’attacco del Napoli. Il club azzurro è alla ricerca di un attaccante esterno per completare la ‘batteria’ nel reparto avanzato e Chiesa è un nome di assoluto livello. La Juventus continua a seguire la pista Zanoli e non è da escludere uno scambio, ovviamente con conguaglio a favore dei bianconeri.