Calciomercato, le bombe della notte: svincolato al Milan e nuovo attaccante alla Juve!

Giornata clamorosa di calciomercato e notizie importantissime nella notte. Non è una novità l’arrivo a Milano di Marcus Thuram per visite mediche e firma del nuovo contratto. E’ un calciatore dell’Inter e si candida ad una stagione da grande protagonista. Il club nerazzurro ha piazzato un grande colpo a parametro zero e il calciatore ha firmato un contratto di 5 anni a 6 milioni di euro a stagione.

Mossa a sorpresa del Milan, pronto a scatenarsi dopo la cessione di Tonali al Newcastle. In giornata contatti per un altro calciatore a parametro zero: si tratta di Adama Traoré.

E’ andato in scena l’incontro con l’agente del calciatore e le parti si sono avvicinate all’accordo. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Wolves. C’è già l’ok di Stefano Pioli. Si tratta di un esterno destro, fortissimo fisicamente. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Barcellona, Aston Villa, Middlesbrough e proprio Wolves.

La notizia più importante riguarda la Juventus. Scatto per Rasmus Hojlund, calciatore emergente dell’Atalanta. La valutazione è 60 milioni. La cifra non spaventa i bianconeri, forti delle offerte per Dusan Vlahovic. Il serbo è nel mirino di Atletico Madrid, Chelsea e Bayern Monaco, pronte a mettere sul piatto almeno 70 milioni di euro. E’ la seconda grande mossa della Juventus dopo il rinnovo di Rabiot. Per la fascia sinistra l’obiettivo è Parisi. Offerte importanti dalla Premier per Iling, i bianconeri valutano.

Per il calcio estero super offerte dell’Al Hilal per Verratti, il centrocampista italiano è sempre più indirizzato ad acccettare.