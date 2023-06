Calciomercato Cagliari, tris di innesti per Claudio Ranieri

CalcioWeb

L’ultima stagione in casa Cagliari si è conclusa con l’apoteosi in finale di playoff contro il Bari, il gol dell’attaccante Pavoletti è arrivato a tempo quasi scaduto. Il merito principale della promozione in Serie A è di Claudio Ranieri, uno dei migliori allenatori italiani in circolazione. La carriera del tecnico è stata di altissimo livello e la prossima stagione si preannuncia emozionante.

La squadra è già molto competitiva e la dirigenza è in contatto per costruire una squadra ancora più forte e formata da calciatori in grado di fare la differenza in massima categoria.

Calciomercato Cagliari, i nomi in entrata

Come già annunciato il nome in cima alla lista nelle richieste di Ranieri è quello di Manolo Gabbiadini, reduce dall’amara retrocessione nel campionato di Serie B con la maglia della Sampdoria. Il calciatore è un pupillo di Ranieri ed è ancora in grado di fare la differenza. Un’altra trattativa con il club blucerchiato riguarda l’arrivo Tommaso Augello, terzino sinistro in grado di disimpegnarsi bene su tutta la fascia.

L’ulltima notizia a sorpresa riguarda la trattativa avviata per il ritorno in Italia di Jakub Jankto, di proprietà del Getafe ma nell’ultima stagione in prestito allo Sparta Praga. Si tratta di un centrocampista in grado di giocare in tutti i ruoli della mediana. Il Cagliari è in contatto per definire la trattativa in prestito con obbligo di riscatto.