Calciomercato Juventus, intesa con il figlio d’arte di un campionissimo

Il calciomercato della Serie A entra nel vivo. Si muovono le prime pedine, arrivano offerte irrifiutabili dall’estero e seducenti proposte che profumano di petrodollari e le big di Serie A sembrano ridotte a botteghe, magari anche care, ma non per turisti con un conto in banca illimitato.

Eppure le grandi del calcio italiano si muovono anche in entrata, su profili giovani e intriganti. Ne è un esempio la Juventus che ha messo gli occhi su un talento emergente, figlio d’arte di un campionissimo ex Serie A. Stiamo parlando di Timothy Weah, figlio del grande George tanto caro ai tifosi del Milan.

I bianconeri avrebbero trovato, secondo “Sky Sport”, l’intesa verbale con il Lille su una base di circa 12 milioni di euro. Il calciatore avrebbe dato il suo ok al trasferimento. Un eventuale acquisto di Weah non sarebbe alternativo a quello di Castagne, obiettivo accostato alla Juventus nei giorni scorsi.