Calciomercato Juventus, Kulusevski al Tottenham: tesoretto per un super colpo

La Juventus inizia a muoversi sul mercato. I bianconeri dovranno svecchiare la squadra e prepararsi a una stagione di ricostruzione e forse anche di ridimensionamento vista la mancata qualificazione in Champions League e la possibilità di non giocare nemmeno la Conference League in base a quanto deciderà l’UEFA.

Kulusevski al Tottenham

La prima grande notizia del mercato estivo della Juventus riguarda la cessione di Dejan Kulusevski al Tottenham. Il calciatore non è mai entrato nelle grazie di Allegri e già dalla scorsa stagione era stato ceduto in prestito agli Spurs. Esercitato il diritto di riscatto a 5 milioni in meno rispetto a quanto pattuito. Nelle casse dei bianconeri sono entrati, infatti, 30 milioni e non 35, che si sommano ai 10 di prestito oneroso.

Un tesoretto importante per dare il via al mercato e puntare a un super colpo. La Juventus vorrebbe riportare in Italia Nicolò Zaniolo per il quale il Galatasaray chiede 35 milioni. I bianconeri sono fermi a 25 ma con l’entrata di nuova liquidità si potrebbe ridurre la forbice con maggiore probabilità. I bianconeri sono anche alla ricerca di almeno due esterni difensivi e un centrocampista in caso di mancato rinnovo di Rabiot. Vicino il ritorno di Milik in attacco.