Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per un vecchio pallino: farà dimenticare Tonali

La cessione di Sandro Tonali al Tottenham per una cifra che vicina agli 80 milioni di euro finanzierà il mercato del Milan. Un sacrificio necessario, tanto per la portata della cifra offerta, quanto per i diversi interventi che i rossoneri dovranno operare nella sessione estiva di trattative.

Agli obiettivi primari (prima punta, trequartista, esterno destro) si è aggiunto adesso, ovviamente, anche quello di trovare un sostituto di Sandro Tonali. La mediana rossonera, infatti, complice l’infortunio di Bennacer e gli addii di Vranckx e Bakayoko, ha disponibili solo Krunic e Pobega.

Milan su Florentino Luis

Tanti i nomi affiancati ai rossoneri, molti di dubbia collocazione tattica nel 4-2-3-1 di Pioli. Si parte da Frattesi, sul quale ci sono anche Inter e Juventus; passando per Milinkovic Savic; Samardzic; Rejinders; Hujlmand; Loftsu-Cheek; Chukwuemeka.

Nelle ultime ore però sembra esserci un prepotente ritorno di fiamma per un vecchio pallino che gli stessi rossoneri avevano attenzionato già in passato. Stiamo parlando di Florentino Luis, mediano portoghese del Benfica che unisce qualità e quantità, può giocare in un centrocampo a due e in una mediana a tre.

Sostituirebbe perfettamente Tonali per caratteristiche, seppur con una propensione minore all’offesa che ben si adatterebbe alla volontà di inserire un esterno destro con spiccate doti offensive. Il Benfica chiede 30 milioni, una cifra alta, ma non impossibile per i rossoneri che lavoreranno per limare qualche milioncino fra domanda e offerta.