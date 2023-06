Calciomercato, il Milan paga la clausola: innesto a sorpresa per Pioli

CalcioWeb

E’ stata una giornata caldissima in casa Milan sul fronte calciomercato. In particolar modo si è registrato l’assalto decisivo del Newcastle per Sandro Tonali e l’intesa di massima è stata raggiunta per la super cifra di 70 milioni di euro più 5 di bonus. Intesa anche tra calciatore e club inglese: 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus per i prossimi 6 anni. Attualmente lo stipendio di Tonali al Milan è di 2,5 milioni di euro.

Il Milan inizia a muoversi in entrata e sono previsti almeno due innesti. I rossoneri si sono inseriti per Frattesi del Sassuolo, ma la notizia a sorpresa riguarda il pagamento della clausola rescissoria di Arda Guler, centrocampista del Fenerbahce. Secondo le ultime notizie i rossoneri avrebbero deciso di sborsare i 17,5 milioni di euro previsti nel contratto.

Chi è Arda Guler

E’ considerato uno dei migliori giovani in circolazione, un potenziale fenomeno. Si tratta di un trequartista turco classe 2005, in grado di disimpegnarsi anche in posizione leggermente arretrata e anche da esterno d’attacco. E’ stato inserito nella lista dei sessanta migliori talenti nati nel 2005, redatta dal quotidiano inglese The Guardian.

Cresciuto nelle giovanili del Fenerbahçe, la prima vera esperienza è stata con la maglia del Gençlerbirliği. Si dimostra un calciatore di grandissima qualità e torna al Fenerbahçe da protagonista. E’ già nel mirino della Nazionale turca. Adesso il probabile trasferimento al Milan.