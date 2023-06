Calciomercato Milan, Thuram ha deciso: c’è un rifiuto clamoroso

CalcioWeb

Quasi finalizzata la cessione di Sandro Tonali al Newcastle per una cifra vicina agli 80 milioni, il calciomercato del Milan entra nel vivo. Il primo colpo però potrebbe arrivare senza spendere un centesimo di quanto incassato.

Marcus Thuram, bomber francese liberatosi dal Monchegladbach a parametro zero, è il primo nome sulla lista dei rossoneri per il reparto offensivo. Le qualità del calciatore e l’opportunità di prenderlo a zero fanno però gola a diversi club. Sul calciatore, infatti, registrato anche l’interesse di PSG, Inter e Lipsia con i francesi forti di un maxi contratto ben più alto dei 5 milioni offerti dal Milan.

Ma Thuram dice no. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, Thuram avrebbe declinato le lusinghe del PSG. La prospettiva di non essere considerato un titolare inamovibile nel club francese potrebbe aver inciso parecchio sulla scelta del figlio di Lilian Thuram. Resta caldissima la pista che porta in Serie A: Milan in pole, Inter concentrata su Lukaku, ma mai dire mai.