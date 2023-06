Calciomercato Monza, una conferma e un nuovo innesto dalla Juventus

CalcioWeb

Il Monza è stato protagonista di una stagione di altissimo livello in Serie A e Palladino si è dimostrato un allenatore emergente in grado di spiccare il volo verso nuovi lidi. La morte del presidente Silvio Berlusconi non ha cambiato gli obiettivi e l’intenzione del club è quella di lottare per le zone alte della classifica e tentare la storica qualificazione in Europa.

Adriano Galliani non si ferma ed è attivissimo sul calciomercato per costruire una squadra ancora più forte. Accordo trovato tra il Torino e il Monza per la conferma di Armando Izzo, già al Monza nella scorsa stagione. Il difensore napoletano, il cui cartellino è proprietà del club granata, è vicinissimo al passaggio definitivo al Monza con un triennale da un milione a stagione. Nel campionato appena concluso, Izzo ha collezionato 30 presenze in biancorosso. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Triestina, Avellino e Genoa.

Mossa importante anche per l’attacco. Si attende il definitivo ok dalla Juventus per il prestito di Matías Soulé, calciatore argentino di grandissimo talento. La trattativa è destinata a sbloccarsi in prestito secco o al massimo con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei bianconeri.