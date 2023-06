Calciomercato, nuove avventure in Serie A per Pereyra, Saponara e Nzola

CalcioWeb

Giornata importantissima sul fronte calciomercato in Serie A. Tre calciatori sono con la valigia in mano e le trattative si sono sbloccate nelle ultime ore. Si preannuncia una bagarre bellissima per la vittoria dello scudetto e la favorita d’obbligo è il Napoli di Rudi Garcia. Subito dietro le milanesi, in grande spolvero nelle ultime ore di calciomercato.

In casa Juventus è una situazione sempre più incerta. I bianconeri non sono reduci da una buona stagione e l’intenzione è garantire al tecnico Allegri il giusto mix tra giovani ed esperti, come dimostrano le ultime mosse del rinnovo di Rabiot e l’arrivo di Weah. Occhi anche alle romane e all’Atalanta, poi sarà come al solito bagarre per evitare la retrocessione.

Le ultime trattative di calciomercato

PEREYRA – Il calciatore argentino è in scadenza di contratto con l’Udinese e il rinnovo con il club bianconero è in alto mare. L’addio è molto probabile e nelle ultime ore si è registrato lo scatto del Torino, alla ricerca di un calciatore di qualità. Pereyra è un jolly dal punto di vista tattico per la capacità di giocare in diverse zone del campo. La trattativa è in uno stato avanzato e le parti sono in contatto per limare gli ultimi dettagli sull’ingaggio.

SAPONARA – La decisione del calciatore e della Fiorentina è stata quella di non rinnovare il contratto. L’ultima stagione di Saponara in viola è stata di ottimo livello e l’ex Sampdoria ha confermato tutte le qualità dal punto di vista tecnico. E’ pronto al trasferimento proprio all’Udinese, alla ricerca del sostituto di Pereyra. I pezzi del puzzle sono pronti ad incastrarsi.

NZOLA – L’attaccante angolano è stato un punto di riferimento della disastrosa stagione dello Spezia. La permanenza in Serie B è da escludere e lo scatto decisivo è stato realizzato dalla Salernitana, alla ricerca di un sostituto o di una ‘spalla’ di Dia.