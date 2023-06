Calciomercato, offerta da 120 milioni di euro: innesto ‘folle’ dell’Arsenal

CalcioWeb

Anche il calciomercato estero entra nel vivo e continuano le follie delle squadre inglesi. L’Arsenal ha presentato una terza offerta del valore di 105 milioni di sterline (oltre 120 milioni di euro) per il centrocampista del West Ham, Declan Rice.

La valutazione del calciatore è aumentata tantissimo nelle ultime ore e il West Ham ha già rispedito al mittente due offerte inferiori ai 100 milioni di euro, l’ultima dal Manchester City. Non si ferma il Newcastle. Dopo Tonali dal Milan potrebbe arrivare anche James Maddison dal Leicester, già corteggiato la scorsa estate.

Infine il Bayern Monaco è pronto a fare un’offerta importantissima per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante del Tottenham e dell’Inghilterra Harry Kane. Il club bavarese avrebbe messo sul piatto un’offerta di 70 milioni di sterline per il 29enne capitano dell’Inghilterra, ancora rifiutata dagli Spurs. Kane è in scadenza la prossima estate ed è finito nel mirino anche del Real Madrid.