Calciomercato Roma, Tiago Pinto vola a Londra: tutte le trattative

CalcioWeb

La Roma è una delle squadre più attive sul fronte calciomercato con l’obiettivo di costruire una squadra all’altezza per l’allenatore José Mourinho. L’ultima stagione è stata dai due volti e il percorso si è fermato in finale di Europa League. L’intenzione dei giallorossi è quella di alzare l’asticella e sono state avviate alcune trattative.

Tiago Pinto è volato a Londra per definire alcune operazioni di calciomercato, anche in uscita visto l’obbligo dei giallorossi di incassare 30 milioni dalle cessioni entro la fine del mese. Il dirigente è in contatto con il Leeds per provare a chiudere il doppio colpo che porterebbe nella Capitale Llorente e Kristensen.

A Londra è volata anche la dirigente Lina Souloukou, mentre Pinto tra stasera e domani si sposterà a Milano con l’intenzione di chiudere le trattative con il Sassuolo per Volpato e Missori per un’operazione totale da circa 12 milioni di euro.