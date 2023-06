Calciomercato Sampdoria: il primo innesto in attacco è un pupillo di Pirlo

CalcioWeb

Entra nel vivo anche il calciomercato della Samdporia e la dirigenza inizia a fare sul serio per regalare una squadra forte ad Andrea Pirlo. L’ultima stagione in Serie A dei blucerchiati è stata drammatica, si è conclusa con la retrocessione nel torneo cadetto e il percorso è stato condizionato anche dai problemi societari. La svolta è arrivata con Andrea Radrizzani e l’obiettivo è tornare subito in massima categoria.

La nuova dirigenza è ambiziosa e la scelta di affidare la panchina ad Andrea Pirlo rappresenta una garanzia. Le prime esperienze dell’ex centrocampista sono state comunque positive, prima alla Juventus e poi Fatih Karagümruk. Il 44enne ha confermato le capacità offensiva del suo gioco, dovrà migliorare nella fase di non possesso e difensiva. Adesso l’esperienza alla Samp e la presentazione è stata in grande stile.

Il primo innesto per Pirlo

E’ in una fase avanzata la prima trattativa per un pupillo di Pirlo, si tratta dell’attaccante Fabio Borini, reduce proprio dall’esperienza al Karagümruk con Pirlo in panchina. Il rendimento dell’attaccante ex Milan è stato molto positivo, soprattutto dal punto di vista realizzativo.

Fabio Borini è un attaccante italiano classe 1991 e il suo ruolo naturale è quello di esterno d’attacco. E’ un jolly dal punto di vista tattico ed è in grado di giocare in diversi ruoli del reparto avanzato. Cresciuto nelle giovanili del Chelsea, la prima esperienza è stata in prima squadra. Poi tante avventure: Swansea City, Parma, Roma, Liverpool, Sunderland, Milan, Verona e Fatih Karagümrük.