Calciomercato Serie A, le trattative: Juventus scatenata e nuovo attaccante al Milan

CalcioWeb

Il calciomercato in Serie A è pronto a decollare definitivamente. La stagione 2022-2023 è agli sgoccioli e le dirigenze iniziano a programmare il futuro con l’obiettivo di non farsi trovare impreparati ai nastri di partenza. La squadra da battere è ancora il Napoli, reduce dalla vittoria del terzo scudetto della sua storia, ma condizionato dall’addio dell’allenatore Luciano Spalletti.

Chiamate alla reazione Inter e Milan, ma soprattutto la Juventus. La stagione dei bianconeri è stata troppo deludente, in campionato e in Europa. Ottima la stagione della Lazio di Maurizio Sarri, la corsa della Roma si è fermata in finale di Europa League contro il Siviglia.

Le trattative di calciomercato

SCAMBIO LAZIO-JUVE E LE OPERAZIONI DEI BIANCONERI – Si allontana la conferma di Milik alla Juventus. I bianconeri potrebbero comunque decidere di riscattare il polacco ed inserirlo come contropartita. E’ in ballo uno scambio con la Lazio per Luis Alberto. Non solo Di Maria, anche Chiesa e Vlahovic sono con la valigia in mano. In entrata contatti avviati per Zaniolo e Gnonto. Per la fascia occhi su Singo del Torino. Proprio i biancocelesti di Lotito sono ad un passo da Berardi, c’è l’accordo di massima con il Sassuolo.

MILAN – E’ cambiato tutto in chiave mercato dopo l’addio di Maldini. E’ vicino l’arrivo di Nelson dell’Arsenal, nelle ultime ore si è registrato l’inserimento per Tielemans, nel mirino della Roma. Continuano i contatti per Kamada ma sono in corso valutazioni. Nome nuovo per l’attacco, si tratta di Samuel Chimerenka Chukwueze del Villarreal.

LE ALTRE TRATTATIVE – L’attaccante Coda è in uscita dal Genoa, nelle ultime ore si sono registrati i sondaggi di Palermo e Cremonese. Sempre i rosanero in trattativa con Vazquez, in uscita dal Parma dopo la delusione della mancata promozione in Serie A. Il Napoli su Baldanzi dell’Empoli, protagonista al Mondiale U20 dell’Italia. Il Real Madrid è alla ricerca del sostituto di Benzema e il nome in pole è Kane del Tottenham.