Calciomercato Serie A: Lucca, Gabbiadini e Bellanova cambiano maglia

Le dirigenze in Serie A iniziano a muoversi sul fronte calciomercato con l’obiettivo di costruire squadre all’altezza per la prossima stagione. Tutti a caccia del Napoli, reduce dalla vittoria dello scudetto e dalla presentazione del nuovo allenatore Rudi Garcia. Le principali candidate sono Inter, Milan e Juventus, poi Lazio, Roma e Atalanta.

E’ bagarre anche per le altre posizioni in Europa e Conference, poi la grande lotta per evitare la retrocessione. Le ultime ore sono state caldissime sul fronte calciomercato e tanti calciatori sono con la valigia in mano.

Le trattative di calciomercato

BROZOVIC – Sono in corso valutazioni sul futuro del centrocampista dell’Inter. L’Al Nassr ha messo sul piatto 15 milioni di euro, più un’offerta importantissima al calciatore. I nerazzurri hanno già individuato il sostituto: Davide Frattesi del Sassuolo.

LUCCA – L’attaccante Lorenzo Lucca torna in Italia. L’esperienza con la maglia dell’Ajax non è stata positiva e il club olandese ha deciso di non esercitare il riscatto. Accordo tra Udinese e Pisa in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

ZANIOLO – La Juventus continua il pressing per l’attaccante della Nazionale e nalla trattativa con il Galatasaray potrebbero rientrare Kean e McKennie. Inserimento anche della Fiorentina, ma i bianconeri sono nettamente in vantaggio.

GABBIADINI – Dopo la retrocessione con la Sampdoria, l’attaccante è destinato al ritorno nel campionato di Serie A. E’ la prima richiesta di Ranieri per l’attacco del Cagliari dopo la promozione in massima categoria.

DIA – L’attaccante della Salernitana è una delle rivelazioni del campionato di Serie A e potrebbe essere pagata la clausola rescissoria dalla Lazio. Il club del presidente Iervolino inizia a valutare le alternative e il nome in cima alla lista è quello di Nzola dello Spezia.

BELLANOVA – Il Torino è ad un passo dall’esterno di proprietà del Cagliari, in questa stagione all’Inter. L’intesa è stata raggiunta per 7 milioni di euro più 2 di bonus.