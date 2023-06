Calciomercato Serie A: le nuove squadre di Baschirotto, Gagliardini e Musso

CalcioWeb

Giornata importantissima sul fronte calciomercato in Serie A e tante nuove notizie anche per le squadre di media-bassa classifica. La sessione estiva entra sempre più nel vivo e le dirigenze sono scatenate per anticipare i tempi e regalare squadre competitive già prima dell’inizio dei ritiri. La stagione 2023/2024 si preannuncia scoppiettante e tante squadre si candidano ad un ruolo da protagonista per la vittoria dello scudetto: dal Napoli all’Inter, dal Milan alla Juventus, senza dimenticare Lazio, Roma e Atalanta.

Grande bagarre anche per le posizioni di Europa, Conference League e per evitare la retrocessione. Molto attive anche le neo-promosse, alla ricerca di calciatori di grande esperienza. Scatenato il Monza, chiamato a confermare l’ultima entusiasmante stagione.

Le ultime trattative di calciomercato

BASCHIROTTO – Il difensore classe 1996 è stato protagonista di una stagione di altissimo livello con la maglia del Lecce. Si tratta di un calciatore fortissimo dal punto di vista fisico e pericoloso nel gioco aereo. Nell’ultima stagione si è dimostrato un valore aggiunto anche in fase di marcatura. Il calciatore è vicinissimo alla Fiorentina, le parti sono in contatto e nella trattativa dovrebbe rientrare anche il cartellino del portiere Terracciano.

MUSSO – Sempre la Fiorentina è ad un passo dall’arrivo del portiere Juan Musso, a sorpresa in uscita dall’Atalanta. I viola sono alla ricerca di un estremo difensore titolare e l’argentino è il nome in cima alla lista. Le parti sono in contatto per chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Musso non ha bisogno di presentazioni, dal punto di vista tecnico è uno dei migliori del campionato di Serie A.

GAGLIARDINI – Roberto Gagliardini è pronto a firmare con una nuova squadra. L’esperienza con la maglia dell’Inter non è stata entusiasmante e l’intenzione dell’ex Atalanta è quella di rilanciarsi in un’altra squadra del campionato di Serie A. Contatti positivi per il trasferimento al Monza, alla ricerca di un calciatore in mediana in grado di garantire qualità e quantità. E’ una richiesta importante dell’allenatore Palladino.