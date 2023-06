Calciomercato, le trattative: terzo innesto della Roma e colpo di scena Gattuso

CalcioWeb

Giornata clamorosa sul fronte calciomercato con riferimenti alle questioni allenatore e calciatori. La notizia più importante del giorno riguarda il rilancio dell’Al Hilal per Allegri, in grado di mettere sul piatto una super offerta da 100 milioni di euro in totale. Il tecnico continua a valutare la proposta e non è da escludere un ribaltone in casa bianconera, con Tudor e Conte alla finesta.

Entra nel vivo anche il calciomercato e tutte le squadre sono alla ricerca di rinforzi per avvicinarsi al Napoli. In particolar modo sono ore caldissime per le squadre milanesi, senza dimenticare le romane e l’Atalanta.

Le ultime trattative di calciomercato

TOTTENHAM – Il Tottenham ha deciso di fare la spesa anche in casa Juventus. Pronta un’offerta da 100 milioni di euro per la coppia formata dall’attaccante Chiesa e dal difensore Bremer. Il club bianconero riflette.

DERBY DI MERCATO – Un altro derby di mercato tra Inter e Milan. L’ultimo obiettivo in comune è Luka Romero, attaccante classe 2004 della Lazio. Nerazzurri leggermente in vantaggio.

KOULIBALY – Il difensore ex Napoli è un calciatore dell’Al Hilal. Il senegalese è atterrato in Arabia Saudita per sottoporsi alle visite mediche, poi la firma del nuovo contratto.

NAPOLI – E’ Koopmeiners il primo obiettivo del Napoli, dopo l’addio del difensore Kim. La richiesta dell’Atalanta è alta, gli azzurri potrebbero inserire una contropartita. Inserimento per Samardzic, vicino al Milan.

DENIS – L’ex attaccante della Reggina torna a giocare a 41 anni, in Conference League. Accordo con La Fiorita, squadra di San Marino allenata da Thomas Manfredini, suo compagno di squadra ai tempi dell’Atalanta.

ROMA– In entrata è la Roma la squadra più attiva delle squadre italiane. Dopo Aouar e Ndicka, il club giallorosso è pronto a chiudere un altro innesto. Si tratta di Rasmus Nissen Kristensen del Leeds. E’ un terzino destro danese classe 1997.

PANCHINA – E’ D’Aversa il nome in pole per la panchina del Lecce, l’accordo è vicinissimo. Anche Gennaro Gattuso verso l’Arabia.