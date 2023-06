Calciomercato, le trattative in Serie A: Kolasinac e Sam Beukema sbarcano in Italia

CalcioWeb

Un’altra giornata ricca di emozioni sul fronte calciomercato in Serie A. Le squadre sono sempre più attive e nelle ultime ore si sono registrate trattative anche a sorpresa. Il colpo del giorno è stato quello dell’Al Nassr, in grado di mettere sul piatto 100 milioni complessivi per l’ingaggio di Marcelo Brozovic. Nelle casse dell’Inter circa 23 milioni di euro, pronti ad essere reinvestiti in entrata per l’arrivo dal Sassuolo di Frattesi. La valutazione è di 40 milioni di euro. Le notizie della serata sono molto interessanti.

Sbarca in Serie A Sead Kolasinac, in scadenza di contratto dopo l’esperienza al Marsiglia. E’ fatta per il passaggio all’Atalanta, come riporta Sky Sport. Si tratta di un terzino sinistro, in grado di giocare anche in posizione centrale. Vecchio pupillo dei club italiani, nel corso della carriera ha indossato le maglie di Schalke 04, Arsenal e proprio Marsiglia.

Innesto interessante anche in casa Bologna. E’ fatta per l’arrivo di Sam Beukema, calciatore olandese di ruolo difensore. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Go Ahead Eagles e Az.