Casasei, dal Mondiale U20 al mercato: maxi-operazione in Serie A!

L’Italia U20 è stata protagonista di un rendimento eccezionale al Mondiale in Argentina. Gli azzurrini sono reduci dalla vittoria contro l’Inghilterra agli Ottavi di finale e l’attesa in vista dei quarti di finale è altissima: la squadra di Carmine Nunziata dovrà vedersela contro la Colombia in una partita che si preannuncia equilibrata. Tanti calciatori italiani si sono messi in mostra e le squadre del campionato di Serie A iniziano ad osservare con attenzione.

Il gioiello più prezioso sembra Cesare Casadei, capocannoniere della competizione con 5 gol realizzativi. E’ pronto al definitivo salto di qualità e il Mondiale U20 è solo il trampolino di lancio verso una carriera di altissimo livello.

Cesare Casadei è un calciatore italiano di piede destro, classe 2003. E’ un centrocampista centrale, di qualità e di potenza con ottima visione di gioco e fiuto per il gol. Si tratta di un jolly dal punto di vista tecnico ed è in grado di disimpegnarsi nel ruolo di mezzala e anche in zona più avanzata da trequartista. Cresciuto nelle giovanili di Cervia, Cesena e Inter, la svolta è arrivata grazie al Chelsea.

Passato ai Blues per 15 milioni di euro + 5 di bonus, la prima vera esperienza è stata con la maglia del Reading. E’ diventato un punto fermo della squadra, nonostante la giovane età. La definitiva consacrazione si è registrata proprio al Mondiale Under20: la doppietta al Brasile, quella alla Repubblica Dominicana e il gol decisivo agli ottavi contro l’Inghilterra.

La maxi operazione di mercato

Cesare Casadei è in trattativa per rientrare in una maxi-operazione di calciomercato. Sono infatti in corso contatti tra Chelsea e Juventus per chiudere alcuni affari. In primo luogo i Blues hanno deciso di non riscattare Zakaria, lo svizzero torna così in bianconero. Il Chelsea, invece, è pronto a fare follie per Federico Chiesa.

L’attaccante ex Fiorentina è reduce dal rendimento dai due volti con i bianconeri e la cessione non è da escludere. La valutazione è alta e il club inglese è pronto all’assalto, forse quello decisivo. Il Chelsea è pronto ad inserire due contropartite: il difensore Koulibaly e proprio Casadei, da valutare l’eventuale formula del trasferimento del giovane talento italiano.