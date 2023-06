Chalobah è a Milano: l’indizio infiamma il calciomercato

CalcioWeb

Il calciomercato entra nel vivo, in particolar modo è molto attiva l’Inter. La dirigenza è in contatto per costruire una squadra sempre più forte e l’ultimo colloquio con Simone Inzaghi è stato importante per programmare la prossima stagione. I nerazzurri sono in contatto con tante squadre in Italia e all’estero con l’idea di migliorare l’organico in tutti i reparti.

Continuano le trattative con il Chelsea e l’ultimo indizio è arrivato dai social. Trevoh Chalobah, come cofermato in una storia Instagram, è arrivato a Milano e la sua presenza ha stuzzicato le fantasie dei nerazzurri. Il nome del difensore 23enne è in ballo per il trasferimento in Italia. Il calciatore è un grande appassionato di moda ed è arrivato a Milano per la Fashion Week.

Trevoh Chalobah è un calciatore sierraleonese naturalizzato inglese, difensore centrale del Chelsea in grado di giocare anche in posizione leggermente avanzata. E’ molto forte fisicamente ed è migliorato anche in fase di chiusura e nel gioco aereo. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Ipswich, Huddersfield Town e Lorient. Poi la grande occasione al Chelsea e adesso potrebbe rientrare in una maxi-operazione di mercato con l’Inter.